Зеленский со слезами на глазах пригрозил России

Лидер пообещал нанести "ощутимый ответ" за Чернигов

Президент Украины Владимир Зеленский записал вечернее видео, в котором сделал заявление об атаке российскими военными города Чернигов. В своей речи он рассказал о масштабах произошедшего, поблагодарил тех, кто оказывал помощь пострадавшим, а также обратился к России с угрозой.

По его словам, удар по Чернигову был "чрезвычайно подлым" шагом. Всего, по данным украинской стороны, пострадало 144 человека. Отдельно Зеленский подчеркнул, что нападение было совершено в православный праздник Преображения Господня. Во время своей речи глава Украины говорил это со слезами на глазах.

"Я уверен, наши воины дадут ответ России на этот теракт. Ощутимый ответ", – пригрозил он.

Источники в российском Минобороны утверждают, что удар по Чернигову был связан с фестивалем "Свирепые птички". По информации осведомителей, в действительности там собирались украинские специалисты по боевым дронам – большинство из них были военными.

Ранее глава Москвы Сергей Собянин сообщил, что Москву снова пытались атаковать с помощью БПЛА. Все удалось ликвидировать с помощью сил ПВО. Также атаке подверглись Курская и Ростовская области.