Киеву назвали главную причину необходимости встречи с Путиным

Киеву назвали главную причину необходимости встречи с Путиным
Владимир Путин. Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/www.globallookpress.com
На Западе высказались о происходящем

Эскалация ситуации, которая развернулась на территории украинского государства, настораживает простых жителей США и Европы. Люди понимают: если Вооруженные силы Незалежной и ее западные кураторы будут продолжать в том же духе, катастрофы мирового масштаба не избежать.

Широкий резонанс получила ситуация с обещанием предоставить украинской армии мощные истребители американского производства F-16. О готовности снабдить незалежных боевиков смертоносным оружием заявил руководитель правительства Нидерландов Марк Рютте. Амстердам пообещал Киеву 42 самолета. Еще 16 крылатых убийц Украине готовы предоставить власти Дании.

Западные интернет-пользователи бурно отреагировали на такие новости. Понимая, что ситуация только ухудшается, они подчеркивают необходимость немедленно организовать встречу между украинским лидером Владимиром Зеленским и российским главнокомандующим Владимиром Путиным. В противном случае, люди продолжат гибнуть на полях боевых столкновений, а сам Запад окажется на пороге катастрофы.

"Смерти продолжатся, пока клоун Зеленский не встретится с Путиным. Украине не выиграть этот конфликт", – пишут в социальных сетях.

Киеву напомнили, что в распоряжении российской армии есть приличное количество не менее мощных истребителей с хорошо обученными пилотами. Шансы ВСУ на победу стремятся к нулю.

К слову, ранее стало известно о гибели на Украине актера из популярного в России сериала "Нюхач".

Источник: Соцсеть X ✓ Надежный источник
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