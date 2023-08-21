На Западе высказались о происходящем

Эскалация ситуации, которая развернулась на территории украинского государства, настораживает простых жителей США и Европы. Люди понимают: если Вооруженные силы Незалежной и ее западные кураторы будут продолжать в том же духе, катастрофы мирового масштаба не избежать.



Широкий резонанс получила ситуация с обещанием предоставить украинской армии мощные истребители американского производства F-16. О готовности снабдить незалежных боевиков смертоносным оружием заявил руководитель правительства Нидерландов Марк Рютте. Амстердам пообещал Киеву 42 самолета. Еще 16 крылатых убийц Украине готовы предоставить власти Дании.



Западные интернет-пользователи бурно отреагировали на такие новости. Понимая, что ситуация только ухудшается, они подчеркивают необходимость немедленно организовать встречу между украинским лидером Владимиром Зеленским и российским главнокомандующим Владимиром Путиным. В противном случае, люди продолжат гибнуть на полях боевых столкновений, а сам Запад окажется на пороге катастрофы.

"Смерти продолжатся, пока клоун Зеленский не встретится с Путиным. Украине не выиграть этот конфликт", – пишут в социальных сетях.

Киеву напомнили, что в распоряжении российской армии есть приличное количество не менее мощных истребителей с хорошо обученными пилотами. Шансы ВСУ на победу стремятся к нулю.



К слову, ранее стало известно о гибели на Украине актера из популярного в России сериала "Нюхач".

