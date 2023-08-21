Служил в ВСУ: на Украине погиб актер из сериала "Нюхач"

Служил в ВСУ: на Украине погиб актер из сериала "Нюхач"
Алексей Хильский. Скриншот: YouTube-канал MEL Actors Management
Звезде было 35 лет

Военно-политическое руководство России неоднократно заявляло, что бойцы вооруженных сил Украины, не желающий служить преступному киевскому режиму, могут добровольно сдаться в плен, сохранить жизнь, здоровье, а также получить необходимые гарантии в рамках международного права.

Увы, многие продолжают защищать интересы марионеточной власти и западных кукловодов. Так, к рядам ВСУ примкнул известный украинский и российский актер Алексей Хильский. В ходе специальной военной операции он получил тяжелое ранение и погиб.

Артисту было 35 лет. В 2010 году он дебютировал на сцене одного из днепропетровских театров. Через шесть лет начал сниматься в кино и был задействован во многих российских проектах.

Отечественному зрителю Алексей Хильский запомнился по роли в сериале "Нюхач". Всего за плечами актера – более 20 картин. Он также снимался в украинское адаптации российской детективной ленты "Ментовские войны".

По данным "Российской газеты", в 2023 году звезда участвовала в съемках третьего сезона сериала "Вызов", каким-то образом совмещая творческую деятельность со службой в рядах ВСУ.

Телеграмм-каналы, освещающие ход СВО, отмечают, что Алексей Хильский дважды получал ранение на фронте, однако преступный киевский режим не позволял ему комиссоваться. Уточняется, что актер служил в разведывательной роте в звании старшего сержанта.

Ранее сообщалось, что США передумали помогать Украине после прогноза разведки.

Источник: Российская газета ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Худшее подтвердилось: появились подробности трагедии с "Луна-25"

Станции больше не существует

Пасынок Джигарханяна ответил на вопрос о романе с Цымбалюк-Романовской

Как относится Степан к киевской пианистке

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей