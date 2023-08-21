Звезде было 35 лет

Военно-политическое руководство России неоднократно заявляло, что бойцы вооруженных сил Украины, не желающий служить преступному киевскому режиму, могут добровольно сдаться в плен, сохранить жизнь, здоровье, а также получить необходимые гарантии в рамках международного права.

Увы, многие продолжают защищать интересы марионеточной власти и западных кукловодов. Так, к рядам ВСУ примкнул известный украинский и российский актер Алексей Хильский. В ходе специальной военной операции он получил тяжелое ранение и погиб.

Артисту было 35 лет. В 2010 году он дебютировал на сцене одного из днепропетровских театров. Через шесть лет начал сниматься в кино и был задействован во многих российских проектах.

Отечественному зрителю Алексей Хильский запомнился по роли в сериале "Нюхач". Всего за плечами актера – более 20 картин. Он также снимался в украинское адаптации российской детективной ленты "Ментовские войны".

По данным "Российской газеты", в 2023 году звезда участвовала в съемках третьего сезона сериала "Вызов", каким-то образом совмещая творческую деятельность со службой в рядах ВСУ.

Телеграмм-каналы, освещающие ход СВО, отмечают, что Алексей Хильский дважды получал ранение на фронте, однако преступный киевский режим не позволял ему комиссоваться. Уточняется, что актер служил в разведывательной роте в звании старшего сержанта.

Ранее сообщалось, что США передумали помогать Украине после прогноза разведки.