Украинская армия оказалась в сложной ситуации

Развитие событий конфликта, который продолжается на территории украинского государства, интересует экспертов со всего мира. С особым вниманием за происходящим следят Соединенных Штатах Америки. Так, опытный местный аналитик Скотт Риттер рассказал, что российская армия устроила украинскому противнику в тылу.



Отставной американский разведчик отметил, что у Вооруженных сил России есть возможность наносить удары вглубь территории Незалежной. Благодаря этому ряды украинской армии истощаются еще до того, как бойцы попадают в зону соприкосновения.

"Россия может наносить удары вглубь территории Украины. ВСУ несут большие потери еще до того, как отправляются на фронт", – отметил американский аналитик.

Риттер добавил, что мощные удары по военным объектам Украины наносят колоссальный урон армии Незалежной. Противник уже лишился большого количества западного вооружения. Кроме этого, высокоэффективные точечные удары заставляют украинских вояк падать духом.



К слову, ранее в Европе пошли на неслыханное хамство. Шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель наглядно продемонстрировал, что из себя представляют просвещенные европейцы. Дипломат грубо нахамил России.

