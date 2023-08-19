Неслыханное хамство: в Европе грубо обозвали Россию

На Западе забыли о дипломатии

Коалиция западных стран давно точила зуб на Российскую Федерацию. Европейские государства, а также Соединенные Штаты Америки спят и видят, как бы ослабить нашу страну и раздербанить ее на полезные ископаемые и другие богатства. Стойкость России и ее несгибаемость даже под беспрецедентным санкционным давлением, судя по всему, приводят в бешенство просвещенных европейцев. Теперь они скатились до банальной грубости.



Со скандальным заявлением в адрес нашей страны выступил шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель. Дипломат из Евросоюза не постеснялся нагло обозвать Россию: он назвал нашу страну "экономическим карликом" и "бензоколонкой".



Такое хамство вырвалось из рта Борреля в ответ на вопросы журналистов о геополитических интересах Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Европеец считает, что Пекин является сильным игроком на международной арене, а вот Москва – мелкая сошка.

"Россия похожа на заправочную станцию, у владельца которой есть атомная бомба", – дерзко заявил глава европейской дипломатии.

Также он добавил, что российский главнокомандующий Владимир Путин якобы готов "жертвовать армией и людьми", для того чтобы продлить свое существование. Судя по всему, Россия остается острой костью в горле европейцев и американцев, раз они стали опускаться до подобного рода хамства.



К слову, ранее в Великобритании сделали громкое заявление о развязанной Западом войне.

