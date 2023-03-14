Парламентариев весьма беспокоит плачевное положение дел

Казалось бы, западная коалиция в достаточной мере сплотилась против России и в большинстве случаев руководствуется позицией Вашингтона. Однако многие политики сегодня выступают против существенной эскалации ситуации на международной арене. С любопытным заявлением выступили в Европарламенте.



Так, фракция левых в этом органе подготовила свой вариант резолюции по ситуации, развернувшейся на территории белорусского государства. В частности, документ содержит осуждение расширения Североатлантического альянса на восток. Также парламентариев беспокоит увеличение числа "иностранных" военных на внешних границах Европы.



В документе отмечается, что появление вблизи границ Белоруссии многочисленного военного контингента способно привести к катастрофе для этой республики, а также всей Европы. Европарламент подчеркнул, что с тревогой взирает на стремление НАТО расширяться на восток.



Стоит отметить, что резолюции не являются обязывающим документам с юридической точки зрения, однако остальные европейские институты должны обращать внимание на тревоги и опасения евродепутатов.

