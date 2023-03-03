Европа просыпается: американский ветеран предрек "страшный процесс" Западу

Европа просыпается: американский ветеран предрек "страшный процесс" Западу
Фото: www.unsplash.com
Антироссийская пропаганда не сплотила, а расколола западное общество

Зарубежная пресса бросила все силы на то, чтобы создать образ главного врага человечества вокруг нашего государства. Однако реальное положение дел говорит об обратном – это начинают понимать простые жители Европы и Америки. По мнению американского писателя Ноктиса Дрейвена, уже совсем скоро Европа может восстать.

Ветеран армии Соединенных Штатов Америки обратил внимание на нашумевший инцидент со статуей Русалочки в Копенгагене, отмечает интернет-издание "Свободная пресса". Некоторое время назад некто разукрасил основание монумента в российский триколор.

"Мне греет сердце, когда я вижу, что несмотря на пропаганду, люди просыпаются", – сообщил американец в социальных сетях, его слова приводит телеканал RT.

Дрейвен уверен, что в самое ближайшее время европейское общество может восстать и начать противостояние антироссийской пропаганде с тем, чтобы поддержать Россию в борьбе с реальным злом.

По мнению американского ветерана, с этого момента для западного сообщества начнется "страшный процесс", который перекроит все мироустройство, передает интернет-издание "Общественная служба новостей".

Источник: Twitter ✓ Надежный источник
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