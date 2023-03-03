Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Зарубежная пресса бросила все силы на то, чтобы создать образ главного врага человечества вокруг нашего государства. Однако реальное положение дел говорит об обратном – это начинают понимать простые жители Европы и Америки. По мнению американского писателя Ноктиса Дрейвена, уже совсем скоро Европа может восстать.
Ветеран армии Соединенных Штатов Америки обратил внимание на нашумевший инцидент со статуей Русалочки в Копенгагене, отмечает интернет-издание "Свободная пресса". Некоторое время назад некто разукрасил основание монумента в российский триколор.
"Мне греет сердце, когда я вижу, что несмотря на пропаганду, люди просыпаются", – сообщил американец в социальных сетях, его слова приводит телеканал RT.
Дрейвен уверен, что в самое ближайшее время европейское общество может восстать и начать противостояние антироссийской пропаганде с тем, чтобы поддержать Россию в борьбе с реальным злом.
По мнению американского ветерана, с этого момента для западного сообщества начнется "страшный процесс", который перекроит все мироустройство, передает интернет-издание "Общественная служба новостей".
Глава России назвал терактом нападение диверсантов в регионе