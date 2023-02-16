Европа собирается запретить поставки унитазов в Россию

Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
В рамках десятого пакета антироссийских санкций Евросоюз может запретить поставки в Россию 146 наименований товаров. Среди них оборудование, которое можно использовать в производстве военной техники, а также унитазы и сопутствующая сантехника.
Также под санкциями окажутся пеньковая пряжа, светодиоды, вилочные погрузчики, машины для сортировки писем, дымовые трубы, кирпичи, шины и перья для ручек. Вероятно, будут ограничены поставки средств, которые позволяют бороться с массовыми беспорядками, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
После начала российской спецоперации на Украине большинство западных производителей сантехники покинуло российский рынок, однако часть их продукции продолжает поступать в Россию по параллельному импорту.
Москва насмехается над американскими соседями