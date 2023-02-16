Европа собирается запретить поставки унитазов в Россию

Почему европейцы собираются принять такое решение - неизвестно

В рамках десятого пакета антироссийских санкций Евросоюз может запретить поставки в Россию 146 наименований товаров. Среди них оборудование, которое можно использовать в производстве военной техники, а также унитазы и сопутствующая сантехника.

Также под санкциями окажутся пеньковая пряжа, светодиоды, вилочные погрузчики, машины для сортировки писем, дымовые трубы, кирпичи, шины и перья для ручек. Вероятно, будут ограничены поставки средств, которые позволяют бороться с массовыми беспорядками, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

После начала российской спецоперации на Украине большинство западных производителей сантехники покинуло российский рынок, однако часть их продукции продолжает поступать в Россию по параллельному импорту.