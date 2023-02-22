Запад пообещал потрясти Россию новыми санкциями к годовщине СВО

Однако что-то уже идет не так

Европейский союз не смог согласовать очередной пакет санкций против России. Как пишет Reuters, ссылаясь на источники в дипломатических кругах, причиной стали "некоторые нерешенные вопросы".

Однако к единому решению авторы все-таки пришли: пакет санкций должен вступить в силу 24 февраля, в момент годовщины специальной военной операции на Украине, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

"Предлагаемый пакет включает торговые ограничения на сумму более 10 миллиардов евро, включая запрет на импорт в ЕС российского каучука. Закон также запретит ЕС экспортировать в Россию техническое оборудование и запчасти, которые Москва может использовать на поле боя", – пишет Reuters.

