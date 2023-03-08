Россия и Индия наносят смертельный удар по доллару

Торговый оборот между странами за три месяца вырос в несколько десятков раз

Антироссийские санкции положили начало вытеснению доллара из крупнейших торговых сделок между странами – прежде всего, в нефтяном секторе, учитывая возросший оборот между Индией, являющуюся крупнейшим рынком сбыта нефти для РФ в альтернативных валютах, пишет Reuters.

Тенденция начала проявляться после начала специальной операции на Украине. Россия превратилась в главного поставщика нефти для Индии, куда Москва переориентировала рынок из-за отказа Запада от прежних поставок из РФ.

После введения западного нефтяного эмбарго Нью-Дели начал расплачиваться с Москвой в недолларовой валюте – эмиратских дирхамах и рублях. Совершенные за трехмесячный период сделки между странами исчисляются в сотнях миллионов долларов.

При этом цена за баррель превышает уровень "ценового потолка", установленного Западом. Один из источников в Индии указывает, что Москва постоянно находит лазейки для торговли в подсанкционных условиях.

"Поставщики из России смогут найти другие банки для того, чтобы принять платежи. Сейчас власти не просят от нас прекращения закупок российской нефти. Мы надеемся, что сможем найти альтернативу, если текущий способ оплаты будет блокирован", – приводит Reuters заявление источника.

Таким образом, два крупных государства отказались от ставшей за несколько десятков лет универсальной практики по использованию платежной системы SWIFT.