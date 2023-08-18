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Западные государства продолжают придерживаться жесткой антироссийской риторики. Однако реальное положение дел говорит о том, что нашу страну никто не хочет выводить за скобки. Недавняя статья зарубежного обозревателя Кона Кафлина произвела эффект взрыва бомбы в информационном пространстве.
Опытный британский эксперт обратил внимание, что существенное количество западных компаний категорически против того, чтобы сворачивать свою деятельность на территории нашей страны. Разумеется, такой богатый и перспективный рынок интересен многим. Более того, аналитик считает, что российскому главнокомандующему Владимиру Путину удалось внести раскол внутри Европы.
На этом фоне британцы задают резонный вопрос: почему же тогда в прессе постоянно появляются пафосные заголовки о практически полном "разгроме" России.
"Подождите, а это не ваши заголовки? "С Россией покончено", "Пора пригласить Украину в НАТО и ЕС". Куда же это все подевалось?" – иронизируют комментаторы.
Другие отмечают, что нет особой разницы, с кем вести дела – с Китайской Народной Республикой или Россией. Таким образом, абсолютно непонятно, зачем была развязана прокси-война против нашего государства.
К слову, ранее вашингтонская администрация обратилась с наглым требованием к Ирану.
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