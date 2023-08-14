Куда пропали британские танки на Украине: появились сведения

ВСУ получили 14 Challenger 2 от Лондона в подарок

В последнее время британские журналисты, которые освещают происходящее на Украине, пытаются добиться от украинских военных информации: куда делись поставленные ВСУ несколько месяцев назад Challenger 2. Никто на поле боя их не видел, а на все вопросы солдаты отвечают довольно уклончиво.

Как сообщил обозреватель Стюард Кроуфорд из Великобритании, их уже могли использовать в бою, но существует высокий риск, что техника была разрушена. Журналист отметил, что Challenger можно вполне уничтожить с помощью мин и БПЛА.

Один из журналистов спросил у украинских солдат, где британские танки – те ответили, что понятия не имеют.

"Я не думаю, что нам следует придавать этому слишком большое значение, потому что может быть много причин, по которым они еще не видели битв", – пишет Кроуфорд.

При этом он отметил, что все же знает, куда пропали 14 британских Challenger 2. Два источника сообщили ему, что танки проходят учения в составе воздушно-десантного соединения украинского воздушного флота.

"Это подразделение также оснащено американскими боевыми машинами пехоты Stryker и немецкими боевыми машинами пехоты Marder. Насколько мне известно, ни один из них еще не был замечен в бою", – подытожил журналист.

Кроуфорд подчеркнул, что не стоит относиться к британским танкам как к оружию, которое поможет переломить ход боя в пользу ВСУ, поскольку поставка Challenger была лишь символическим шагом, чтобы побудить другие страны на аналогичные действия.



Ранее "Утро.ру" сообщало, что Украина стремительно теряет танки из-за одного хода Владимира Путина.