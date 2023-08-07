Крупный скандал: министр обороны Латвии сказал лишнего о немецких танках

Теперь ему может грозить отставка

На прошлой неделе министр обороны Латвии Арвидас Анушаускас рассказал, что страна планирует закупить танки немецкого производства Leopard. После этого он подвергся критике со стороны латвийского президента за обнародование гостайны, а позже генпрокуратура начала в его отношении проверку.

Премьер-министр Ингрид Шимоните утверждает, что слова министра о немецких танках не означают его однозначной вины, а расследование может пойти разными путями. После разразившегося скандала Анушаускас заявил, что не объявлял о закупке военной техники, а лишь допустил такую возможность.

Премьер Латвии утверждает, что главы Минобороны есть вредная привычка много общаться в соцсетях – и периодически он может в таких переписках сказать лишнего.

"Если будет такая ситуация, я обязательно оценю министра соответствующим образом, может быть, так, что попрошу его уйти, но пока я действительно не вижу для этого оснований", – заявила она.

Шимоните утверждает, что расследование в отношении министра могут прекратить, либо возбудить дело, но по совсем иной статье.

Ранее латвийский композитор Раймонд Паулс высказался о русофобах в Латвии.