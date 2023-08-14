Украина пообещала отомстить за участие России и Белоруссии в Олимпиаде

Украина пообещала отомстить за участие России и Белоруссии в Олимпиаде
Фото: freepik.com
Украинцы сформировали новую коалицию

Украинский премьер Денис Шмыгаль заявляет, что Киев достиг больших успехов в подготовке отмены участия российских и белорусских спортсменов Олимпиаде. Он утверждает, что украинская сторона может отомстить за отказ отстранять россиян и белорусов, поскольку они смогли подговорить еще 35 стран бойкотировать соревнования.

Шмыгаль указал, что в этом вопросе Украина настроена решительным образом – украинские спортсмены не будут принимать участие в ОИ-2024 при допуске до состязаний спортсменов из России и Белоруссии даже под нейтральным флагом. И за ними пойдут и представители других стран.

"Украина настроена решительно. Сформирована мощная международная коалиция за честный спорт, куда входят 35 государств", – написал он.

Премьер-министр выразил надежду, что Олимпийский комитет все же отстранит Россию и Белоруссию от соревнований в 2024 году. 

На данный момент к участию в Олимпийских играх в Париже допускаются российские спортсмены, которые выступают под нейтральным флагом и не высказывали поддержки российской спецоперации на Украине.

При этом ранее глава Национального олимпийского комитета Украины Гутцайт заявил, что украинские спортсмены будут выступать на ОИ, если там не будет российской и белорусской символики. Присутствие спортсменов из России и Белоруссии, по его словам, преградой не станет.

Ранее "Утро.ру" сообщало, что спортсменка из олимпийской сборной Украины перешла на сторону России.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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