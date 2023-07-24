"Отнимать мечту нельзя!": Навку возмутил призыв россиян отказаться от Олимпиады

Спортсменка сделала публичное заявление

В конце марта Международный олимпийский комитет рекомендовал позволить россиянам участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже под нейтральным статусом. Окончательно решение по этому вопросу еще не принято. Отмечается, что ответ об участии в соревнованиях может быть дан на сессии МОК, которая пройдет в Индии. При этом Олимпийский комитет России и НОК Белоруссии не вошли в список национальных олимпийских комитетов.

У спортсменов, конечно, появилась надежда на то, что они смогут показать себя на мировой арене. Однако некоторые соотечественники не рады тому, что выступать они будут без флага. Именно поэтому на просторах Интернета народ стал призывать спортсменов отказаться от Олимпиады.

Ситуацию решила прокомментировать Татьяна Навка. Судя по высказыванию фигуристки, подобные призывы ее явно возмутили. По ее мнению, такие предложения делают люди, которые не понимают, что для спортсменов значит выступление на Олимпийских играх и получение медалей.

"Отнимать мечту нельзя!" – призвала олимпийская чемпионка.

Татьяна Навка отметила, что отсутствие гимна России и поднятия флага страны – событие печальное. Но она уверена, что россияне должны ехать на соревнования, даже если национальная символика будет для них под запретом. Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Татьяна Тарасова отреагировала на ситуацию, сложившуюся вокруг Олимпиады в Париже.