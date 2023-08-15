Диверсантов встретили с "распростертыми объятиями"

Сегодня, 15 августа, украинские боевики предприняли очередную попытку проникнуть на территорию Российской Федерации. ДРГ из Незалежной попыталась атаковать многострадальную Брянскую область. Такой тревожной информацией в социальных сетях поделился глава этого российского региона Александр Богомаз.



Сообщается, что слаженные действия бойцов российской армии и силовиков из ФСБ позволили предотвратить проникновение противника на территорию нашей страны. Такую информацию публикует интернет-издание "Подмосковье сегодня".



Глава Брянской области сообщил, что лазутчики с Украины пытались пробраться на территорию нашей страны в районе села Курковичи Стародубского муниципального округа. Украинские боевики получили достойный отпор и отправились восвояси.



Инцидент обошелся без жертв и пострадавших. К сожалению, в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Незалежной по землям сельхозпредприятия погибло одно животное. Небольшие повреждения получили производственные постройки и одна машина.



К слову, ранее в Соединенных Штатах Америки признали неприятную правду об украинской армии. По мнению зарубежных экспертов, киевскому режиму уже вряд ли что-то может помочь.

