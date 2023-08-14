Киевскому режиму вряд ли что-то поможет

Украинская армия остается на плаву исключительно благодаря беспрецендентной поддержке со стороны западных государств. Однако положение незалежных все равно оставляет желать лучшего. Эксперты из Соединенных Штатов Америки отметили, что вашингтонская администрация серьезно просчиталась с одним вопросом.



Речь идет о хваленых американских истребителях F-16. В Белом доме давно кормят украинцев завтраками по поводу передачи этого мощного оружия. Однако незалежных вояк так до сих пор и не порадовали крылатыми убийцами. По мнению местных аналитиков, теперь это и вовсе потеряло смысл.



Журналисты авторитетного американского издания The New York Times отметили, что положение дел у бойцов украинской армии настолько плачевно, что никакие истребители уже не помогут. Очевидно, что инициатива полностью находится в руках российской армии. Даже если истребители передадут украинцам, это не сможет оказать влияние на текущую ситуацию.

"Администрация Байдена больше года не разрешала странам НАТО поставлять Украине истребители F-16", – посетовали аналитики.

Эксперты отметили, что на обучение украинских вояк управлять этими самолетами уйдет очень много времени. В итоге никакой пользы от них не будет, изменить ситуацию на полях российской спецоперации уже невозможно.



К слову, ранее стало известно о серии взрывов в Одессе.

