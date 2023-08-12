Чем опасны сбитые в Крыму украинские ракеты: ответ военного

Чем опасны сбитые в Крыму украинские ракеты: ответ военного
Фото: соцсети
ВСУ смогли модифицировать старые советские снаряды

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал о боевых особенностях модифированных украинских ракет С-200, которые ВСУ использовали для недавнего нападения на Крымский мост. По его словам, основная опасность боеприпаса – очень большой поражающий элемент.

Эксперт полагает, что максимальная дальность новых С-200 составляет примерно 200 км. Изначально ракеты были предназначены для уничтожения целей на большой высоте и достаточной дальности. 

"Ракета снаряжена массой шариков, которые взрываются и поражают цель. Поражающий элемент у нее очень большой", – рассказал бывший военный.

При это он подчеркнул, что, несмотря на модификации, российским ПВО удается их спокойно сбивать. 12-го августа военным удалось предотвратить две попытки атаковать Крымский мост без особых трудностей.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о реакции россиян, которые стали очевидцами происшествия в Крыму.

Источник: Лента.ру
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