Охвачена огнем: в Одессе прогремела серия взрывов

Охвачена огнем: в Одессе прогремела серия взрывов
Фото: www.unsplash.com
О ситуации доложил местный мэр

Власти украинского государства продолжают упрямиться и отказываются переводить конфликт в плоскость переговоров. Регулярно в украинской прессе появляется новая информация об ударах, которые наносятся по стратегически важным объектам на территории Незалежной. Сегодня, 14 августа, стало известно о серии взрывов, которая прогремела в Одессе.

Такой информацией с общественностью поделился местный мэр Геннадий Труханов. Как сообщает информационный ресурс "Свободная пресса", ранее в области заревели сирены воздушной тревоги. Режим опасности также объявлен в других регионах Незалежной.

Труханов сообщил, что после прилетов в городе вспыхнуло несколько сильных пожаров. Некоторые территории охвачены огнем. Какие конкретно объекты были поражены, пока неизвестно, отмечает интернет-издание "Радио 1". В ближайшее время должна появиться более детальная информация.

Местные власти попросили украинцев не снимать происходящее и оставаться в укрытиях, передает телеканал "360". Жителей Незалежной пытаются убедить, что системы противовоздушной обороны отлично справляются со своей задачей.

К слову, ранее была названа главная проблема Украины. Решить ситуацию в Незалежной может только российский лидер Владимир Путин.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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