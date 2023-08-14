О ситуации доложил местный мэр

Власти украинского государства продолжают упрямиться и отказываются переводить конфликт в плоскость переговоров. Регулярно в украинской прессе появляется новая информация об ударах, которые наносятся по стратегически важным объектам на территории Незалежной. Сегодня, 14 августа, стало известно о серии взрывов, которая прогремела в Одессе.



Такой информацией с общественностью поделился местный мэр Геннадий Труханов. Как сообщает информационный ресурс "Свободная пресса", ранее в области заревели сирены воздушной тревоги. Режим опасности также объявлен в других регионах Незалежной.



Труханов сообщил, что после прилетов в городе вспыхнуло несколько сильных пожаров. Некоторые территории охвачены огнем. Какие конкретно объекты были поражены, пока неизвестно, отмечает интернет-издание "Радио 1". В ближайшее время должна появиться более детальная информация.



Местные власти попросили украинцев не снимать происходящее и оставаться в укрытиях, передает телеканал "360". Жителей Незалежной пытаются убедить, что системы противовоздушной обороны отлично справляются со своей задачей.



К слову, ранее была названа главная проблема Украины. Решить ситуацию в Незалежной может только российский лидер Владимир Путин.

