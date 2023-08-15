В альянсе снова заговорили о принятии Киева в дружное семейство

Киевский режим продолжает лелеять надежду о вступлении в Североатлантическую военную коалицию. Украинским властям много раз мягко указывали на дверь, объясняя, что в существующих реалиях рассчитывать на такое развитие событий не приходится. Однако внезапно в канцелярии тамошнего генсека обозначили одно условие, при котором Незалежную могут принять в блок.



С резонансным заявлением выступил руководитель канцелярии Стиан Йенсен. Высокопоставленный представитель западной коалиции считает, что украинское государство может стать частью НАТО, если согласится уступить территории России.

"Решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территорий, и получила взамен членство в НАТО", – объявил Йенсен.

Также представитель Североатлантического альянса сообщил, что по вопросу будущего членства Незалежной в западной коалиции есть значительные продвижения. По его мнению, отказ от претензий на ряд территорий может стать ключом к достижению соглашений между противоборствующими сторонами.



Ранее стало известно о попытке украинских диверсантов прорваться на территорию Брянской области.

