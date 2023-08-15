Большая игра: что Россия сделала с ЗРК Patriot в Киеве

Большая игра: что Россия сделала с ЗРК Patriot в Киеве
Фото: www.unsplash.com
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Весь мир продолжает внимательно наблюдать за событиями, которые разворачиваются на территории украинского государства. Американские эксперты также пристально следят за ситуацией. На любопытную деталь в работе российских бойцов с вражескими зенитными установками Patriot указал отставной американский разведчик Скотт Риттер.

Опытный эксперт из Соединенных Штатов Америки уверен, что военные Вооруженных сил России начали большую игру и хитроумным образом истощают хваленые зенитные комплексы. Дело в том, что алгоритм работы Patriot предполагает автоматическое нанесение ударов в случае обнаружения угрозы. Наши военные научились "играть" с этой функцией и заставляют зенитные установки тратить все свои снаряды.

После этого бойцы нашей армии подрывают установки. Такая тактика позволяет беспрепятственно бить по Patriot, а также стратегическим объектам, которые находились под их прикрытием.

Как добавил Риттер, на сегодняшний день у западных кураторов украинского режима уже нет достаточного количества установок, которые могли бы пополнить поредевшие ряды Patriot.

К слову, ранее стало известно о том, что в Североатлантическом альянсе обозначили одно условие вступления украинского государства в этот военный блок.

Источник: Gegenpol ✓ Надежный источник
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