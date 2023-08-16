Вашингтон продолжает считать себя хозяином мира

Западные страны под предводительством Соединенных Штатов Америки давно и глубоко убеждены в том, что их гегемония безгранична. Вашингтонская администрация действительно считает, что может творить любой беспредел на международной арене, но ее интересы должны блюсти представители всех стран. Так, по некоторым данным, американцы обратились к Ирану с наглым требованием по нашей стране.



Соответствующая информация появилась в распоряжении американских журналистов. Сообщается, что Вашингтон требует у Тегерана прекратить якобы осуществляющиеся "поставки" боевых беспилотников российской армии. Об этом пишет информационный ресурс "Общественная служба новостей".



Западные страны продолжают убеждать общественность в том, что иранские власти якобы снабжают нашу армию беспилотниками. Однако представители Москвы и Тегерана не раз опровергали эту информацию. Также Иран отдельно подчеркивал, что считает заявления Украины о якобы использовании иранских дронов в киевском конфликте неприемлемыми, так как власти Незалежной не предоставили никаких доказательств, а лишь голословно обвиняют Тегеран, отмечает телеканал "360".



Американские журналисты со ссылкой на источник в Иране заявил, что вашингтонская администрация требует у Тегерана прекратить "поставки" боевых дронов и запчастей к ним.



К слову, ранее стало известно, какую большую игру российская армия начала с зенитными установками Patriot.

