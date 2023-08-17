При одном условии: Киев заявил о прекращении транзита газа из России

При одном условии: Киев заявил о прекращении транзита газа из России
Фото: Frank Rumpenhorst/dpa/www.globallookpress.com
Украинцы готовятся к отключению поставок

Глава украинского Минэнерго Герман Галущенко утверждает, что речи о переговорах с Россией по продолжению газового транзита в Европу не может быть. По крайней мере, общаться с представителями Москвы напрямую Киев не намерен.

Чиновник утверждает, что вся энергосистема страны Украины уже готовится к отключению от поставок, но при одном условии, сообщает URA.RU.

"Я думаю, что следующий год будет показателен с точки зрения возможности Европы функционировать вообще без российского газа", – заявил он.

Несмотря на российско-украинский конфликт, транзит российского газа через Украину продолжается согласно контракту. Договоренности между сторонами истекают в 2024 году, напоминает "Свободная пресса". 

Ранее министр энергетии Галущенко заявлял, что Украина уже начала подготовку к полному прекращению транзита российского газа, ожидая, что продления договора с Россией не будет. При этом глава "Нафтогаза" Чернышов заявлял, что страна остро нуждается в доходах от транзита, и некоторые страны еще испытывают зависимость от российского топлива.

Ранее "Утр.ру" сообщало, что США готовы прекратить поставки газа в Европу.

Источник: Политика страны
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