"Газпром" оставил Зеленского без денег

"Нафтогазу" остается только жаловаться на ржавеющие трубы

В июле "Газпром" побил рекорд по экспорту газа в страны Европы с прошлогоднего сентября – как раз тогда, когда Запад свернул "Северный поток – 2", отказавшись также от эксплуатации мощностей первого СП. Эксперты считают, что рост экспорта вызван изменением контрактных цен в выгодную для компании сторону.

За июль поставки в ЕС выросли на 35% – за этот период российская компания экспортировала в Европу порядка 2,8 миллиарда кубометров (для сравнения, в сентябре 2022 года "Газпром" экспортировал немногим более 2,5 миллиарда кубометров топлива).

Таким образом, поставки топлива по нити провода, проходящего по дну Черного моря, впервые обошли поставки топлива, ранее идущего через украинскую ГТС. На границе Турции и Болгарии по "Страндже 2/Малкочлару" подали 1,36 миллиарда против 1,34, фиксировавшегося на российско-украинской границе в Судже. Впрочем, у российской компании остаются незаконтрактованные мощности по ГТС Украины, которым пока не нашлось применения (30 миллиардов кубометров в сутки). Однако "Газпром" ни разу ими не воспользовался.

Ключевые потребители российского газа в Европе после прекращения работы "Северного потока" – Австрия и Венгрия. Первая утверждает, что контрактные заявки с "Газпромом" выполняются на стопроцентном уровне. Хотя соседняя ФРГ не получает газ из РФ с конца лета 2022 года.

А ранее мы писали, что Финляндия решила возобновить импорт российского СПГ, несмотря на действовавший ранее запрет.