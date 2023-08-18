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Популярный комик и талантливый актер Владимир Зеленский во время выборов президента Украины обещал народу построить некое демократические государство, где будут уважать права и свободы человека, а также приниматься европейские ценности.
Что в итоге сделал избранный одураченным народом глава государства, объяснять не нужно. Глава Незалежной не только не решил проблему мирных жителей Донбасса, но и усугубил положение региона, а также принял новые карательные законы.
По итогу спасать мирных граждан пришлось уже Армии России. Она продолжает выполнять задачи, поставленные российским лидером Владимиром Путиным в рамках специальной военной операции.
Однако важно понять, была ли у Владимира Зеленского задача исправить ситуацию на Украине. Астролог Юлия Майник уверена, что глава преступного киевского режима преследует совсем иные цели.
"Его цель связана с материальной реализацией, финансами и семейными аспектами", – подчеркнула мистик.
По ее словам, президент Украины обладает большим количеством материальных благ, в том числе, финансовых средств и земельных участков.
Кроме того, астролог отметила, что Владимир Зеленский конечно, пытается исправить ситуацию в стране, однако "зависит от чужого мнения". Вероятно, речь идет о западных кукловодах марионеточного политика.
Ранее актриса Эвелина Бледанс рассказала, насколько шокирована метаморфозами "классного юмориста" Владимира Зеленского.
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