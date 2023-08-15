Артисты вместе снимались в кино

Раньше президент Украины Владимир Зеленский очень любил Россию, построил в нашей стране блестящую карьеру, добился больших творческих успехов, заработал приличные гонорары и даже влюбил в себя простого зрителя. И кто бы мог подумать, что некогда талантливый юморист погрузит собственный народ в глубокую печаль?

Став заложником собственных политических амбиций и требований западных кукловодов, Владимир Зеленский из избранного народом лидера страны превратился в марионеточного главу преступного киевского режима. Он обещал Украине демократические реформы, а принес разруху.

Возглавив Незалежную, комик не просто не решил, а еще больше усугубил проблемы мирных жителей Донбасса, которые были вынуждены жить постоянными обстрелами, пока на их защиту не встала Россия. Владимир Путин принял решение о начале СВО, чтобы остановить произвол заокеанских хозяев номинального президента Украины.

Метаморфозами Владимира Зеленского, превратившегося из талантливого актера в бездарного лидера преступного режима, шокированы не только простые граждане, но и его коллеги. Так, популярная российская актриса Эвелина Бледанс знакома с президентом Украины лично. Артисты вместе снимались в кино.

"Он там действительно классный юморист. Поэтому я не могу поверить, как человек мог так измениться, что с ним такое произошло", – рассказала Эвелина Бледанс.

Ранее на Украине озвучили условие встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского.