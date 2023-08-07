"Целые фабрики": на Западе обвинили Зеленского в торговле детьми

"Целые фабрики": на Западе обвинили Зеленского в торговле детьми
Jan Walter/www.globallookpress.com
Киев нашел наткнулся на золотую жилу - отчаявшихся женщин

Украина ныне является главной страной, в которой налажена торговля детьми для западных государств. Об этом заявил американский журналист, ютубер Клейтон Моррис.

По словам блогера, в 2024 году ожидается рост оборотов в бизнес-отрасли "по аренде матки". Украина же для этого является для Соединенных Штатов и иных стран коллективного Запада лучшей страной, где бизнес эксплуатирует отчаявшихся женщин.

Западные корпорации предоставляют своим клиентам суррогатные услуги. Таковые могут оказать за небольшой задаток женщины из обедневших стран. В настоящее время Украина является для этого идеальной страной. Огромное количество украинок прозябает в нищете – журналист утверждает, что для них построены бункеры для постоянного производственного цикла. Но и на этом не все: на Украине фиксируются случаи продажи человеческих органов.

До этого российские законодатели прямо обвиняли режим Владимира Зеленского вместе с действующим президентом страны в оказании поддержки по торговле детьми для того, чтобы выбить преференции и помощь у западных покровителей.

О черной трансплантологии на Украине поведала и официальный представителя МИД России Мария Захарова, ранее заявившая, что Украина лидирует в списке стран, практикующих такой бизнес, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

При этом сам Зеленский пытается вернуть к жизни победные нарративы – ранее он призвал украинцев "вернуться к реальности" и поддержать власти, чтобы враг потерпел сокрушительное поражение, передает телеканал "360".

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
новости партнеров

После провала зерновой сделки Эрдоган решился на смелый шаг

Анкара собирается просить Кремль о чем-то еще

Песков назвал победителя президентских выборов в России в 2024 году

Чиновник спрогнозировал рекордный результат

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей