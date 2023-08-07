Киев нашел наткнулся на золотую жилу - отчаявшихся женщин

Украина ныне является главной страной, в которой налажена торговля детьми для западных государств. Об этом заявил американский журналист, ютубер Клейтон Моррис.

По словам блогера, в 2024 году ожидается рост оборотов в бизнес-отрасли "по аренде матки". Украина же для этого является для Соединенных Штатов и иных стран коллективного Запада лучшей страной, где бизнес эксплуатирует отчаявшихся женщин.

Западные корпорации предоставляют своим клиентам суррогатные услуги. Таковые могут оказать за небольшой задаток женщины из обедневших стран. В настоящее время Украина является для этого идеальной страной. Огромное количество украинок прозябает в нищете – журналист утверждает, что для них построены бункеры для постоянного производственного цикла. Но и на этом не все: на Украине фиксируются случаи продажи человеческих органов.

До этого российские законодатели прямо обвиняли режим Владимира Зеленского вместе с действующим президентом страны в оказании поддержки по торговле детьми для того, чтобы выбить преференции и помощь у западных покровителей.

О черной трансплантологии на Украине поведала и официальный представителя МИД России Мария Захарова, ранее заявившая, что Украина лидирует в списке стран, практикующих такой бизнес, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

При этом сам Зеленский пытается вернуть к жизни победные нарративы – ранее он призвал украинцев "вернуться к реальности" и поддержать власти, чтобы враг потерпел сокрушительное поражение, передает телеканал "360".