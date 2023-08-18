Возможности ВСУ представляются весьма скромными

На территории украинского государства продолжается затяжной конфликт. Эксперты со всего мира внимательно наблюдают за развитием событий. Так, американским журналистам удалось выяснить, что некоторые члены конгресса США выступают резко против очередного пакета помощи украинскому государству.



Как отмечает информационный ресурс "Свободная пресса", государственные деятели передумали помогать киевскому режиму после того, как получили прогноз местных разведчиков. Он был весьма негативен, сегодня практически не осталось квалифицированных экспертов, которые верят в будущий успех Вооруженных сил Незалежной.



Телеканал "360" поясняет, что речь идет о выделении дополнительных нескольких десятков миллиардов долларов. Американский президент Джо Байден считает, что Украина заслуживает вспомоществования в размере 24 млрд. Однако с ним не согласны многие конгрессмены-республиканцы.



Интернет-издание "Подмосковье сегодня" добавляет, что негативный прогноз американских разведчиков привел к нескольким скандалам на закрытых заседаниях. Аналитики уверены, что рассчитывать на успех Незалежной нет никаких оснований. Это весьма раздражает Белый дом.



К слову, ранее в Британии сделали громкое заявление о развязанной Западом войне.

