Планы Незалежной всплыли наружу

Конфликт на территории украинского государства не утихает. Многие специалисты, да и простые обыватели понимают, что у Вооруженных сил Незалежной практически нет шансов на какой-либо успех. Однако киевские власти не желают сдаваться – для них нет иного выхода, кроме как идти до конца. Какие планы вынашивают представители преступного режима, рассказали в Белоруссии.



С заявлением по этому поводу выступил руководитель главного оборонного ведомства республики Виктор Хренин. По мнению высокопоставленного госслужащего, в самое ближайшее время киевский режим рассчитывает спровоцировать глобальную катастрофу в одном регионе – речь идет о Европе.

"Отчетливо проявляется желание руководства Украины спровоцировать глобальную катастрофу в Европе", – подчеркнул глава белорусского Министерства обороны.

Хренин выступил с жесткой критикой действий Вооруженных сил украинского государства. Министр подчеркнул, что фактически киевский режим занимается тотальным терроризмом и уничтожает мирное население не только Российской Федерации, но и самой Незалежной.

"Даже фашисты по отношению к немцам – к собственным гражданам – подобного не практиковали", – подчеркнул министр.

Он также добавил, что на протяжении долгого времени киевские власти, выполняя указания коллективного Запада, занимались уничтожением русскоязычного населения на территории двух донбасских республик и Крымского полуострова.



К слову, ранее стало известно о том, что всего один шаг российского президента Владимира Путина смешал Западу все карты.

