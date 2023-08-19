Этот "презент" парень запомнит на всю жизнь

Российский мобилизованный боец рассказал, как провел свой 25-й день рождения в плену у украинского противника. Мужчину держали в подвале, где местный блогер снимал видеоролики, целью которых была дискредитация армии Российской Федерации.



Наш военный попал в плен в апреле, а был освобожден в начале лета. День рождения парень отмечал 10 мая – в праздничную дату он проснулся на тонкой картонке и уперся взглядом в темный потолок. В этот день, как и в остальные дни, в подвале было "тяжело, голодно и холодно", вспоминает российский солдат.



Однако окружавшие его плененные российские военные постарались как-то скрасить двадцатипятилетие своего товарища. Один из находившихся в подвале пленных преподнес имениннику подарок, который навсегда врезался в память молодого бойца. Товарищ подарил ему кусок черного хлеба – половину своего дневного рациона.

"Он ко мне подходит и мне ломоть хорошего черного хлеба: "На, с днем рождения", – говорит. Это не передать словами, что я чувствовал", – вспоминает военный.

К слову, ранее на поверхность всплыли коварные планы киевского режима. По имеющимся данным, Вооруженные силы Незалежной задумали устроить катастрофу в одном регионе.

