Зарубежные "партнеры" серьезно просчитались

Коалиция западных государств сделала все для того, чтобы подорвать стабильность в нашей стране. Целью беспрецедентного санкционного давления было полное обрушение российской экономики. Однако правительство нашей страны не спасовало перед вызовом Запада, что позволило России выстоять.



Французские аналитики отмечают, что один грамотный шаг российского главнокомандующего Владимира Путина позволил нарушить все планы провокаторов. Речь идет об отлично выверенной сырьевой стратегии. Благодаря грамотным действиям последствия антироссийских санкционных ограничений фактически были нивелированы, отмечает телеканал "360".



Как сообщают аналитики из Франции, в прошлом месяце наша нефть продавалась по цене более 64 долларов за баррель, что пробивает потолок в 60 долларов, который был установлен рядом западных стран в прошлом году. Таким образом, России, которая должна была страдать от санкций, наоборот удалось отлично заработать на энергетических ресурсах. Кроме того, во Франции обратили внимание, что многие страны продолжают поддерживать Российскую Федерацию. В частности, речь идет о таком мощном государстве, как Китайская Народная Республика.



К слову, ранее в Британии сделали заявление о развязанной Западом войне.

