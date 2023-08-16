Латвия срочно послала военных на границу с Белоруссией

Латвия срочно послала военных на границу с Белоруссией
Фото: Alexander Welscher/dpa/www.globallookpress.com
Отношения между странами накаляются

Латвийские власти приняли решение в срочном порядке отозвать пограничников из отпуска и отправить на дежурство на границу с Белоруссией. Об этом сообщила Государственная пограничная служба страны.

Как объяснили в ведомстве, на такой шаг пришлось пойти из-за "резкого усиления гибридной угрозы на латвийско-белорусской границе". Дополнительно они обвинили Минск в организации потока нелегальных мигрантов. 

В Латвии утверждают, что за минувшие сутки они зафиксировали почти сотню попыток прорваться на территорию страны незаконным образом. 

"Пограничная служба запросила дополнительную поддержку у Национальных вооруженных сил и Государственной полиции Латвии", – говорится в сообщении.

После того, как российская ЧВК "Вагнер" передислоцировалась в Белоруссию, прибалтийские страны стали опасаться, что на них могут совершить нападение. При этом больше всего по этому поводу переживают в Польше. Глава республики Александр Лукашенко не скрывает, что Минск может пойти на такой шаг, если увидит угрозу для своего государства.

Источник: Утро.ру
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