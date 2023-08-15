Скандал в Белгороде: город украсили украинским флагом

Общественность пришла в ужас от увиденного

Жители Белгорода пожаловались в соцсетях на новый дизайн пешеходного перехода "Родина" в центре города. Людей возмутило, что рабочие выбрали в качестве наилучшего варианта для места с патриотическим названием плитку в цветах украинского флага. Подобное решение обернулось настоящим скандалом.

Изначально местное население предупредили, что для украшения объекта была выбрана плитка желтого и синего цвета. Информация об этом появилась в местных СМИ в конце июля, хотя журналисты и предупреждали, что это приведет к общественному возмущению. Тем не менее, к ним не прислушались.

Спустя несколько недель местные жители увидели, как будет выглядеть обновленный переход и пришли в ужас.

"Что, других цветов и совмещения цветов, больше не было? Совсем одурели", "Это оооочень странное решение имею в виду цветовую гамму, хотя, по такой плитке только топтаться...", – пишут возмущенные.

Другие, напротив, заявили, что ничего особенного в цветах нет, и не надо им придавать настолько сокральное значение.

"А может вообще запретить голубое небо и желтое солнце?!", "А что не так? Все нормально, а автору надо телевизор в окно выкинуть", "Людииии, это просто цветовая гамма и раньше она многим нравилась, так почему сейчас такой негатив? Не радуйте украинцев, это они пусть психуют от нашего триколора", – заявляют остальные.

Тем не менее, произошедший конфуз уже разрешился – рабочим поручили демонтировать желтый цвет плитки, чтобы не провоцировать общественное недовольство.

В последнее время Белгород подвергается частым обстрелам со стороны Украины. Ранее появлялась информация, что в городе упал беспилотник.