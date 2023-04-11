Взрыв в международном аэропорту в Белгороде: новые подробности

Украинцы попытались совершить атаку

В международном аэропорту им. В.Г. Шухова произошел взрыв. Как оказалось, сдетонировало взрывное устройство во время аварии украинского беспилотника.

По данным источников, принадлежащий ВСУ дрон самолетного типа попытался проникнуть на территорию белгородского аэропорта, но не смог – ему помешал забор. В итоге БПЛА врезался в ограждение и упал, а находившееся на его борту взрывное устройство сработало. 

Известно, что после начала СВО аэропорт закрыт. Ранее пресс-служба сообщала, что по техническим причинам проход в здание закрыт, передает телеканал "360". Жертв, пострадавших и серьезных разрушений в ходе инцидента нет. 

Специалисты уже изучают обломки беспилотника и место взрыва, сообщает "Свободная пресса".

Источник: Shot ✓ Надежный источник
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