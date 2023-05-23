Команда Байдена поддержала удары по Белгороду

Команда Байдена поддержала удары по Белгороду
Джо Байден. Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/www.globallookpress.com
Публично же Белый дом строит невинность

Вашингтон считает, что украинские власти вправе принимать самостоятельное решение о проведении военных операций против РФ, заявил представитель Госдепа Мэттью Миллер, прокомментировавший таким образом атаку диверсионной группы на населенные пункты Белгородской области.

Миллер при этом попытался сохранить гибкость, заявив, что американская сторона не имеет к таким действиям никакого отношения.

"Мы предельно ясно дали понять, что не призываем к атакам за пределами Украине и не обеспечиваем ее такими возможностями. Однако нужно напомнить миру, что конфликт начала Россия. Так что решать Украине, как она намерена проводить операции", – высказался Миллер.

Вместе с тем в Госдепартаменте уточнили, что акции Киева в виде вылазок в приграничные российские регионы не повляют на решение Запада о передаче для ВСУ истребителей четвертого поколения F-16.

"Мы намерены работать с союзниками над вопросом таких поставок. Для нас это является приоритетом, начнем работать в самые ближайшие месяцы", – сообщил пресс-представитель ведомства.

Власти Белгородской области уже успели отменить режим КТО, введенный 22 мая из-за проникновения многочисленной диверсионной группы Украины. В МО РФ сообщили об уничтожении более 70 боевиков, напавших на Россию, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: Абзац Медиа ✓ Надежный источник
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