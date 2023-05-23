CША отправили к берегам России авианосец

CША отправили к берегам России авианосец
Seaman Jackson Adkins/www.globallookpress.com
НАТО демонстрирует силу

По информации Вооруженных сил Норвегии, 24 мая у берегов Осло ожидается появление авианосца USS Gerald R. Ford американского флота. Пресс-служба норвежских ВС назвала случай возможностью развития отношений с "важнейшим союзником".

В российском посольстве назвали ситуацию попыткой демонстрации силы, которая, однако, вредит и представляется крайне далекой от логики. При этом Осло признает, что РФ не является прямой военной угрозой для Норвегии.

Соединенные Штаты решили напомнить о себе и на западной стороне: о завоеваниях грозного американского империализма напомнила пара стратегических бомбардировщиков B-1B, которые перехватил Су-27, уже сопроводивший нарушителей беспокойства назад.

Но и это не все: из берегов Японии вышли атомные авианосцы CVN 68 из Сасебо и CVN 76 Ronald Reagan из Йокосуки. Американцы, кажется, решили устроить показательный парад у российских рубежей.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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