Министр воззвал Запад к разуму

Лидер российской дипломатии Сергей Лавров заявил, что расширение западной военной помощи для Украине в виде поставок истребителей совершенно неприемлемо и способствует эскалации конфликта.

Однако министр выразил надежду, что на Западе победит голос разума (которой все-таки существует, несмотря на не самую большую популярность), и Белый дом прекратит поставки истребителей через своих политических сателлитов. Однако американская сторона, тем не менее, будет пытаться такими мерами нанести стратегическое поражение России, находящейся в состоянии регионального военного конфликта.

Лавров в комментарии для журналиста Павла Зарубина подчеркнул, что западные политические круги уже давно пытаются "деколонизировать" Россию – фактически, растащить ее на части.

Пока что надежды российского МИДа представляются тщетными ввиду шовинистических настроений, преобладающих на Западе: сенатор США Линдси Грэм на встрече с Владимиром Зеленским назвал убийство россиян наиболее "удачным" финансовым вложением американского бюджета в рамках оказания военной помощи для ВСУ.