И предрек завершение конфликта в следующем году

Экс-разведчик, генерал французской армии Доминик Делаварде, служивший командиром в пехотных частях, заявил, что Соединенные Штаты лишь пытаются перехватить внимание общественности от потери Бахмута с помощью поставок истребителей F-16 на Украину. В действительности речь идет об устаревших самолетах, которые не изменят ход боевого конфликта. Пройдет не один месяц, прежде чем самолеты окажутся в небе.

Сейчас, полагает генерал, время работает на Россию – ВС РФ не торопятся и методично бьют по военно-промышленному потенциалу Запада, который противостоит им на Украине. В глобальном же смысле воюют два политических лагеря: НАТО и государства, поддерживающие многополярность.

Стратегия Москвы, уверен генерал, вполне оправдана. Кремль не торопится, пока Запад ослаблен войной. Вероятнее всего, конфликт завершится в 2024 году.

"Россия поступает правильно и бережет собственные силы. Полагаю, исход этого конфликта сыграет ключевую роль на выборах президента США. Думаю, Украина – пушечное мясо Запада. Но не для всего Запада, а для западных неоконсервативных правительств, стремящихся к сохранению американской гегемонии. Прослойка людей, стоящая у руля планеты – такая же коррумпированная, как и украинское руководство", – считает генерал.