И напомнила, как важно "не лезть в чужие дела"

Лидер российской дипломатии Сергей Лавров настоятельно рекомендовал послу Соединенных Штатов в ЮАР знать собственное место и не вмешиваться в отношения России с Южно-Африканской Республикой. Министр подчеркнул, что любой представитель дипломатической миссии той или иной страны должен помнить, что речь идет о чужих делах.

Вместе с тем глава российского МИД подчеркнул, что тема поставок оружия также не нарушает международных норм – Россия их всегда соблюдает. Запад же, в противовес, попирает право. Фактически, НАТО занимается поставками вооружения для ВСУ, публично заявляя о собственной нейтральности.

Как указал Лавров, Запад "накачивает" Украину собственным вооружением. Учитывая явные противоречия, заметил министр, послам Соединенных Штатов следовало бы не позорить собственное государство.

Ранее в медиа приводились заявления американского посла в ЮАР Рубена Бригетти, который обвинил Южно-Африканскую республику в поставках оружия в РФ. Претория указал на бездоказательность таких обвинений, выразив протест. Позднее посол принес собственные извинения.