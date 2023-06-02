Кремль лишил Зеленского фантазий о НАТО

Кремль лишил Зеленского фантазий о НАТО
Дмитрий Песков. Фото: Petrov Sergey/www.globallookpress.com
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Москва заявила, что такого не допустит

Российская Федерация добивает собственных интересов и защищает их. В архитектуре безопасности государства членство Украины в Североатлантическом альянсе исключено, как и любое приближение НАТО к границам РФ, указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом в администрации президента России прокомментировали слова Владимира Зеленского, заявившего, что действующие власти в Киеве надеются на получение приглашение от Запада в НАТО уже на летнем саммита альянса, который состоится летом 2023 года.

Вместе с тем Песков подчеркнул, что для российской стороны предпосылки для перехода к диалогу с Киевом отсутствуют – Запад совершенно игнорирует цели Москвы. Поэтому вариантов для переговоров, исходя из текущих реалий, нет.

Однако в Кремле подчеркнули, что экспертные и политические круги все чаще акцентируют внимание на необходимости в дипломатическом завершении военного конфликта. Тем не менее, даже в таких предложениях не звучат цели России, которые для нее являются высшим приоритетом.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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