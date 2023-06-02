Белый дом объявил о готовности к переговорам с Путиным

И даже пообещал предупреждать о своих ядерных учениях

Американская сторона выразила готовность к разработке договоренностей с Россией на тему контроля над вооружениями. Белый дом готов к переговорам уже без предварительных условий, о чем стало известно сегодня, 2 июня.

Вашингтон сообщил, что выражает открытость к переговорам, несмотря на текущие противоречия. Администрация Джо Байдена сообщила, что желает достичь договоренностей с державой в разработке документа, который должен прийти на смену Договору о стратегических неядерных вооружениях после 2026 года.

Штаты также пообещали уведомлять РФ о пусках межконтинентальных ракет и проведении ядерных учений, подчеркнув, что не считают необходимым наращивание ядерных боеголовок для успешного сдерживания потенциального противника.