Белый дом объявил о готовности к переговорам с Путиным

Белый дом объявил о готовности к переговорам с Путиным
Владимир Путин. Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/www.globallookpress.com
И даже пообещал предупреждать о своих ядерных учениях

Американская сторона выразила готовность к разработке договоренностей с Россией на тему контроля над вооружениями. Белый дом готов к переговорам уже без предварительных условий, о чем стало известно сегодня, 2 июня.

Вашингтон сообщил, что выражает открытость к переговорам, несмотря на текущие противоречия. Администрация Джо Байдена сообщила, что желает достичь договоренностей с державой в разработке документа, который должен прийти на смену Договору о стратегических неядерных вооружениях после 2026 года.

Штаты также пообещали уведомлять РФ о пусках межконтинентальных ракет и проведении ядерных учений, подчеркнув, что не считают необходимым наращивание ядерных боеголовок для успешного сдерживания потенциального противника.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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