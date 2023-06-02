19FortyFive: стратегия России привела к расколу внутри Запада

19FortyFive: стратегия России привела к расколу внутри Запада
Thomas Trutschel/www.globallookpress.com
Альянс начинает рушиться изнутри

Разрешение передачи истребителей F-16 союзникам чревато для Вашингтона худшими последствиями. По словам обозревателя Майкла Рубина, появление истребителей четвертого поколения и модернизация самолетов у Турции не завершится для американцев ничем, кроме крупных неприятностей.

Однако Штаты рассматривают такой вариант, который, предполагают в Вашингтоне, станет уступкой для Реджепа Тайипа Эрдогана в обмен на согласие последнего снять вето по вступлению Швеции в Североатлантический альянс.

Автор материала полагает, что положительное решение станет крайне опасным прецедентом, который однажды развалит НАТО: все члены альянса воспользуются правом голоса для того, чтобы извлечь из Белого дома максимум. Обозреватель же призывает не "поддаваться на шантаж Эрдогана", отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

"Передача самолетов не станет укреплением сплоченности и потенциала НАТО – она лишь их подрывает", – высказался Рубин.

До начала текущего года подавляющее большинство стран НАТО (28 из 30) ратифицировали заявки Стокгольма и Хельсинки на членство в альянсе. Однако Швеция до сих пор не может попасть в НАТО из-за отсутствия одобрения со стороны Венгрии и Турции. Рубин же раскритиковал Анкару, заявив, что та пытается выторговать для себя наиболее выгодные условия под предлогом "риторического бахвальства", пока Россия наращивает связи с миром, несмотря на санкции. Более того, за год РФ умудрилась стать еще более крупным торговым партнером Турции.

"Учтите, Россия уже представляет угрозу из-за ситуации на Украине, а также балансирования на грани ядерной войны", – пишет автор.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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