Госсекретарь США публично опозорился после слов о планах Путина

Белый дом поплатился за громкие заявления

Стремления государственного секретаря США Энтони Блинкена оценить и осознать замыслы Кремля не имеют никакого смысла и реальных оснований – как считает бывший разведчик американской армии Скотт Риттер, речь идет о разных уровнях стратегий и понимания.

Таким образом военный аналитик отреагировал на недавние слова Блинкена, заявившего о том, что Владимир Путин убежден в способности РФ одержать победу над Украиной и ее западными союзниками. Блинкен, однако, не сомневается и в следующем: Кремль якобы считает своей победой даже достижение значимых успехов при малых поражениях. А цель Вашингтона – помешать таким замыслам.

"Не могу не удивляться, когда люди в таком статусе и уме утверждают следующее: "Путин думает так..."Путин верит...", "Путин считает...". Тони, в самом деле? Он тебе лично названивал и рассказывал о своих планах?" – иронизирует аналитик.

Эксперт заявил, что сам постоянно наблюдает за публичными действиями и высказываниями российского лидера, и с точкой зрений Блинкена совершенно не согласен. Кремль постоянно говорит о своей готовности к партнерству и диалогу со всеми государствами на равноправной основе и при взаимном уважении интересов друг друга.