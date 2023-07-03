В НАТО впервые признали грубую ошибку по России

Альянс теперь вынужден считаться с Кремлем

Глава Военного комитета Североатлантического альянса Роб Бауэр сообщил, что военный конфликт на Украине, вопреки ожиданиям Запада, вовсе не сократил военные и технические возможности России.

Баэур предостерег союзников на Западе от фатальной ошибки: никогда не недооценивать Россию и ее способности в нанесении ответных ударов. С конца февраля 2022 года военные возможности РФ представляют такую же угрозу для ее потенциальных противников, как и в доконфликтный период, к неудовольствию Запада.

Адмирал альянса указал, что НАТО до сих пор считает РФ государством, представляющим весьма серьезную угрозу с точки зрения ее воздушных, морских и космических возможностей в военной отрасли. Контрнаступление украинских войск, которое администрация Владимира Зеленского проведет, как ожидается, в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе, Бауэр считает крайне проблемным и сложным, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Ранее Бауэр сообщил, что альянс готовится к войне с Россией из-за украинского кризиса – такой конфликт, полагает адмирал, может вспыхнуть "в любое время". На саммите в Вильнюсе участники должны утвердить секретный план на соответствующий случай.