В НАТО впервые признали грубую ошибку по России

В НАТО впервые признали грубую ошибку по России
Роб Бауэр. Фото: Lukas Balandis via www.imago-ima/www.globallookpress.com
Альянс теперь вынужден считаться с Кремлем

Глава Военного комитета Североатлантического альянса Роб Бауэр сообщил, что военный конфликт на Украине, вопреки ожиданиям Запада, вовсе не сократил военные и технические возможности России.

Баэур предостерег союзников на Западе от фатальной ошибки: никогда не недооценивать Россию и ее способности в нанесении ответных ударов. С конца февраля 2022 года военные возможности РФ представляют такую же угрозу для ее потенциальных противников, как и в доконфликтный период, к неудовольствию Запада.

Адмирал альянса указал, что НАТО до сих пор считает РФ государством, представляющим весьма серьезную угрозу с точки зрения ее воздушных, морских и космических возможностей в военной отрасли. Контрнаступление украинских войск, которое администрация Владимира Зеленского проведет, как ожидается, в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе, Бауэр считает крайне проблемным и сложным, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Ранее Бауэр сообщил, что альянс готовится к войне с Россией из-за украинского кризиса – такой конфликт, полагает адмирал, может вспыхнуть "в любое время". На саммите в Вильнюсе участники должны утвердить секретный план на соответствующий случай.

Источник: Politico ✓ Надежный источник
новости партнеров

Евросоюз решил снова подключить Россию к SWIFT

Европейцы пошли Москве на уступки

Индия решила отвернуться от России

Нью-Дели укрепляет отношения с Вашингтоном

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей