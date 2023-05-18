Запад снова намерен пошариться по карманам налогоплательщиков

Североатлантический альянс разрабатывает план войны с Российской Федерацией из-за украинского кризиса. По словам адмирала Роба Бауэра, занимающего пост одного из высших военных представителей альянса, в НАТО должны подготовиться к тому, что "конфликт возникнет в любое время".

На вильнюсском саммите участники, как ожидается, подпишут секретный план и утвердят военные расходы.

"Ключевое различие между кризисным управлением и коллективной обороной заключается в том, что сроки определяет наш противник, а не мы", – заявил Бауэр.

Reuters оправдывает планы альянса тем, что у НАТО "должно быть все готово" на случай конфликта с "таким равным противником, как Москва".

Альянс также намерен дать союзникам рекомендации по модернизации вооруженных сил и улучшению материально-технического обеспечения. Иными словами, указывает генсек НАТО Йенс Столтенберг, Европа должна иметь точное представление о собственных силах и средствах для потенциального развертывания.

Однако, признают авторы материала, для реализации таких реформаторских планов потребуются огромные усилия. В прошлом году альянс привел в состояние повышенной боеготовности порядка трехсот тысяч солдат. В ходе проверки собственных возможностей в НАТО выявили множество изъянов в производстве оружия и припасов. Альянс вслед за Россией намерен развить и модернизировать железнодорожное сообщение как один из ключевых элементов военной логистики – о котором он давно успел позабыть.