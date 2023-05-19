Путин публично обратился к "недоумкам" из НАТО

Путин публично обратился к "недоумкам" из НАТО
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
В Кремле уверены, что против России действует группа неоколониалистов

Противники России являются исключительными "недоумками", зараженными неоколониализмом, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета по межнациональным отношениям.

Российский лидер подчеркнул, что коллективный Запад использует практически свой полный арсенал, атакуя страну и ее ценностные ориентиры. Все сопровождается провокациями на национальной почве – некоторые даже утверждают, что необходимо "деколонизировать" Россию.

Однако, указал Путин, приверженцы таких идей не осознают, что силой России как раз является ее многонациональность. Представители сотней народов страны стали обладателями высоких наград за защиту Родины и выполнение боевых задач в зоне специальной операции.

Сплоченность народа, указал глава государства, возросла так, как никогда раньше. Этот фактор и делает россиян непобедимыми.

Ранее премьер России Михаил Мишустин сообщил о существенном наращивании объемов продукции для армии. Глава кабмина указал на рост финансирования оборонки, заявив о "беспрецедентных объемах", уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: Kremlin Pool ✓ Надежный источник
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