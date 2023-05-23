Реакция США и новая атака: главное по заходу ДРГ в Белгородскую область
Американский институт изучения войны дал оценку ситуации на границе Украины и Белгородской области. По словам аналитиков, "природа вторжения неясна".
Эксперты пишут, что перед входом ДРГ нанесли удар по селу Козинки, после чего предприняли попытку штурма. Они, ссылаясь на данные со спутника, утверждают, что украинские бойцы якобы смогли захватить населенный пункт.
Также появлялась информация, что диверсанты захватили Глотово и Гора Подол, которые расположены в 3 и 5 км от украинской границы соответственно. Аналитики ISW утверждают, что подтверждения эти сведения так и не нашли – на снимках никаких признаков этого нет.
По их сведениям, в составе ДРГ было два танка, БТР и девять бронемашин. Российские источники утверждают, что ВС РФ смогли захватить, как минимум, один американский International MaxxPro, сообщает телеканал "360".
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утверждает, что операция по зачистке продолжается, эвакуированным жителям не нужно возвращаться в свои дома, пишет URA.RU. Он сообщил, что во время эвакуации погибла пенсионерка, ранено двое местных жителей – они пострадали во время захода ДРГ.
Источники сообщили, что минувшей ночью ВСУ пытались атаковать здание ФСБ в Белгороде с помощью БПЛА, передает Общественная служба новостей. В регионе продолжает действовать режим КТО.
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