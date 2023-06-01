В Белгороде прогремел мощный взрыв

В Белгороде прогремел мощный взрыв
Фото: www.unsplash.com
Есть пострадавшие

Сегодня днем, 1 июня, в многострадальной столице Белгородской области прогремел мощный взрыв. Такими тревожными новостями с общественностью поделился руководитель российского субъекта Вячеслав Гладков.

По имеющейся информации, два человека получили ранения. Пока точных сведений о том, что послужило причиной взрыва, нет. По предварительной версии, на проезжую часть рухнул беспилотный летательный аппарат.

На место происшествия оперативно выехали сотрудники спасательных служб. В ближайшее время все детали инцидента будут установлены.

Что касается пострадавших, одного мужчину госпитализировали – у него подозрение на сотрясение мозга. Второй пострадавший отделался небольшими ушибами и отказался ехать в медицинское учреждение. Также серьезные повреждения получил припаркованный рядом автомобиль.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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