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Сегодня, 15 мая, в главном оборонном ведомстве нашей страны сообщили, что бойцы Армии России впервые сбили британскую крылатую ракету Storm Shadow.
Мощные снаряды большой дальности в руки киевского режима предоставили представители лондонской администрации. Появление такого серьезного оружия заметно расширило географические возможности украинских боевиков.
Как сообщили в Министерстве обороны нашей страны, российские силы противовоздушной обороны отлично сработали и впервые сбили непрошеную британскую гостью.
Кроме того, за сутки были перехвачены семь противорадиолокационных ракет HARM и десяток снарядов печально известных американских РСЗО HIMARS.
Также за 24 часа российские бойцы уничтожили 21 боевой беспилотник Вооруженных сил Незалежной. Дроны курсировали на территории Донбасса, а также в Запорожье и на Херсонщине.
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