ПВО сработала на ура

Сегодня, 15 мая, в главном оборонном ведомстве нашей страны сообщили, что бойцы Армии России впервые сбили британскую крылатую ракету Storm Shadow.



Мощные снаряды большой дальности в руки киевского режима предоставили представители лондонской администрации. Появление такого серьезного оружия заметно расширило географические возможности украинских боевиков.



Как сообщили в Министерстве обороны нашей страны, российские силы противовоздушной обороны отлично сработали и впервые сбили непрошеную британскую гостью.



Кроме того, за сутки были перехвачены семь противорадиолокационных ракет HARM и десяток снарядов печально известных американских РСЗО HIMARS.



Также за 24 часа российские бойцы уничтожили 21 боевой беспилотник Вооруженных сил Незалежной. Дроны курсировали на территории Донбасса, а также в Запорожье и на Херсонщине.

