Армия России впервые перехватила британскую ракету Storm Shadow

Армия России впервые перехватила британскую ракету Storm Shadow
Фото: www.unsplash.com
ПВО сработала на ура

Сегодня, 15 мая, в главном оборонном ведомстве нашей страны сообщили, что бойцы Армии России впервые сбили британскую крылатую ракету Storm Shadow.

Мощные снаряды большой дальности в руки киевского режима предоставили представители лондонской администрации. Появление такого серьезного оружия заметно расширило географические возможности украинских боевиков.

Как сообщили в Министерстве обороны нашей страны, российские силы противовоздушной обороны отлично сработали и впервые сбили непрошеную британскую гостью.

Кроме того, за сутки были перехвачены семь противорадиолокационных ракет HARM и десяток снарядов печально известных американских РСЗО HIMARS.

Также за 24 часа российские бойцы уничтожили 21 боевой беспилотник Вооруженных сил Незалежной. Дроны курсировали на территории Донбасса, а также в Запорожье и на Херсонщине.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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