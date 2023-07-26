Россия отомстила Британии за наглую выходку на Совбезе ООН

Москва ответила той же любезностью

Россия не стала выступать на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций. Мероприятие инициировал Запад после блокирования Великобританией выступления на тему гонений, устраиваемых Киевом в отношении УПЦ. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя Дмитрий Полянский.

Дипломат подчеркнул, что Москва выразила протест попыткам Лондона "отсечь докладчика" в нарушение процедур на Совбезе в виде отказа от выступления на Совете безопасности.

Полянский подчеркнул, что утром должно было состояться заседание Совета безопасности, предметом которого, как ожидалось, стала бы тема гонений в отношении украинской православной церкви.

Однако британская сторона объявила, что сразу же вслед за намеченным заседанием СБ обсудит вопрос с прекращением зерновой сделки. Заместитель постпреда королевства Джеймс Клеверли сообщил, что Россия находится под временными ограничениями. А потому Лондон предлагает допустить среди заявленных российских представителей лишь одного выступающего вместо трех запланированных ранее. Второго можно было представить лишь в письменном виде. Поэтому инициативу Запада и его выступление Москва просто проигнорировала.

Ранее представитель российского МИД Мария Захарова оценила выступление представителя Соединенных Штатов Линды Томас-Гринфилд в СБ ООН – американский постпред призвала Сергея Лаврова "посмотреть правде в глаза".