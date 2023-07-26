Россия отомстила Британии за наглую выходку на Совбезе ООН

Россия отомстила Британии за наглую выходку на Совбезе ООН
Сергей Лавров. Фото: Russian Foreign Ministry/www.globallookpress.com
Москва ответила той же любезностью

Россия не стала выступать на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций. Мероприятие инициировал Запад после блокирования Великобританией выступления на тему гонений, устраиваемых Киевом в отношении УПЦ. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя Дмитрий Полянский.

Дипломат подчеркнул, что Москва выразила протест попыткам Лондона "отсечь докладчика" в нарушение процедур на Совбезе в виде отказа от выступления на Совете безопасности.

Полянский подчеркнул, что утром должно было состояться заседание Совета безопасности, предметом которого, как ожидалось, стала бы тема гонений в отношении украинской православной церкви. 

Однако британская сторона объявила, что сразу же вслед за намеченным заседанием СБ обсудит вопрос с прекращением зерновой сделки. Заместитель постпреда королевства Джеймс Клеверли сообщил, что Россия находится под временными ограничениями. А потому Лондон предлагает допустить среди заявленных российских представителей лишь одного выступающего вместо трех запланированных ранее. Второго можно было представить лишь в письменном виде. Поэтому инициативу Запада и его выступление Москва просто проигнорировала.

Ранее представитель российского МИД Мария Захарова оценила выступление представителя Соединенных Штатов Линды Томас-Гринфилд в СБ ООН – американский постпред призвала Сергея Лаврова "посмотреть правде в глаза".

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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